Five Nights at Freddy’s, il teaser trailer dell'horror

Dopo averlo annunciato per la prima volta nel 2015, la Universal Pictures ha finalmente rilasciato il primo teaser trailer di Five Nights at Freddy's, l’adattamento cinematografico di Blumhouse del primo capitolo del franchise di videogiochi creato da Scott Cawthon. Titolo dopo titolo, i giocatori si ritrovano a dover sopravvivere all'assalto di personaggi animatronici ostili all'interno del ristorante Freddy Fazbear's Pizza utilizzando telecamere di sicurezza, luci e porte per sorvegliare l'area. Una missione che ha coinvolto migliaia di giocatori in tutto il mondo.

Ispirato alla trama dell’omonimo gioco , il film horror Five Nights at Freddy’s seguirà le vicende di Mike Schmidt, interpretato da Josh Hutcherson , un ragazzo in difficoltà che trova lavoro come guardia notturna al ristorante Freddy Fazbear's Pizza , una versione alquanto cupa della catena Chuck-E-Cheese. “Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy non sarà così facile da superare”, si legge nella descrizione che accompagna il film. Una scena che troviamo rappresentata nel teaser trailer rilasciato dalla Universal , dove vediamo chiaramente Mike affrontare il suo primo giorno di lavoro, ignaro di quello che gli aspetta. Ma scena minacciosa all'esterno dell'edificio abbandonato chiarisce tutto: di notte le mascotte del locale prendono vita per uccidere qualunque cosa incontrino, guardia di sicurezza inclusa.

La difficile produzione del film

La storia di Five Nights at Freddy's è abbastanza particolare. Cawthon ha annunciato per la prima volta l'adattamento cinematografico nel 2015 con grande entusiasmo da parte dei fan. Ma da lì, è stata una strada in salita. La Warner Bros ne ha acquisito i diritti, ma, dopo due anni di silenzio, Cawthon ha annunciato che il progetto era "tornato al punto di partenza". Dopo aver perso una serie di registi, finalmente Jason Blum ha annunciato che avrebbe adattato il videogioco con la sua società di produzione Blumhouse nel 2017.

“Five Nights at Freddy's è richiesto più frequentemente di qualsiasi altro film su cui abbia mai lavorato. Ci impegniamo a realizzare la visione di Scott del film. State tranquilli, sarà e vale la pena aspettare”, ha dichiarato Blum rivolgendosi al pubblico. In ogni caso, l’uscita del film è prevista per il 27 ottobre, anche se non è ancora chiaro se in Italia avremmo la possibilità di vederlo. L’annuncio del rilascio di Five Nights at Freddy's anche da noi potrebbe arrivare in un secondo momento, ma per il momento non c’è altro da fare che aspettare.