Il debutto delle nuova pellicola di Ozpetek si è svolto a Roma, la città dove è stata girata.

Prima della première al The Space Cinema Moderno, l'autore ha posato con le sue protagoniste in uno dei luoghi iconici della Capitale per un photocall spontaneo e scenografico.

Questo film, una storia di donne, è l'inizio per il regista di una nuova fase creativa in cui si dedicherà ad esplorare l'universo femminile