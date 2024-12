Diamanti, cosa sapere sul nuovo film di Ferzan Ozpetek

Le riprese del film Diamanti si sono svolte interamente a Roma, con una sceneggiatura firmata dallo stesso regista Ferzan Ozpetek insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri.

La produzione è stata curata da Greenboo Production, Faros Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

Il quartiere di Testaccio è stato scelto per ambientare la storia, in quanto rappresenta perfettamente le dinamiche sociali e culturali delle protagoniste della pellicola. La direzione della fotografia è stata affidata a Gian Filippo Corticelli, mentre Giuliano Taviani e Carmelo Travia hanno composto la colonna sonora.



Aspettando l'arrivo della pellicola nelle sale cinematografiche italiane, dove è attesa per il 19 dicembre 2024, concediamoci il primo assaggio di questo nuovo capolavoro di Ozpetek guardando il teaser trailer ufficiale di Diamanti, che trovate nel video posto in alto, in testa a questo articolo.