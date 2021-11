Madonna pronta a fare guerra in difesa di Britney Spears

Madonna ha sempre supportato il movimento #FreeBritney e ha guidato le celebrità nel sostegno della causa, lottando perché Britney Spears avesse finalmente giustizia. E adesso che la collega e amica è finalmente libera dalla tutela legale paterna, lei non intende affatto fermarsi. Anzi: è determinata a continuare a farlo, come una fonte avrebbe rivelato al magazine statunitense Page Six.



“Sta lottando per lei. È determinata a riparare a tutti i torti che Britney ha dovuto sopportare. Si è offerta di aiutare in ogni modo possibile e non ha paura di parlare o intervenire se necessario”, ha dichiarato la fonte di Page Six. “Madonna ha sempre avuto un debole per Britney e non poteva stare a guardare quando sentiva che c’erano evidenti ingiustizie in corso”, ha aggiunto.



Inoltre ricordiamo che Madonna è da sempre impegnata come attivista dei diritti umani, motivo per cui questa ingiustizia non poteva passare inosservata da parte sua. Nel luglio 2021 si è schierata apertamente a favore della cantante di Toxic, dichiarando a chiare lettere sui propri social network come stessero a suo avviso le cose.



“Restituisci a questa donna la sua vita. La schiavitù è stata abolita tanto tempo fa! Morte all’avido patriarcato che da secoli fa questo alle donne. Questa è una violazione dei diritti umani!”, queste le parole della regina del pop postate sul suo profilo ufficiale di Instagram, in una delle Stories contenenti un’immagine di Madonna mentre indossa una maglietta con su scritto “Britney Spears”.

Nel frattempo la celebre cantante ha capitanato il gruppo delle tantissime star che sono scese in campo circa la questione, schierandosi a sostegno di Britney Spears dopo che questa ha testimoniato in tribunale, rivelando che suo padre James Parnell Spears abusava della propria conservatoryship.