Britney Spears, la custodia legale è stata revocata

Mathew Rosengart, avvocato della popstar: “La giudice Penny, al termine dell’udienza, ha deciso di essere d’accordo con Britney Spears. A partire da oggi, con effetto immediato, la custodia è conclusa sia per la persona che per il patrimonio”

Dopo una lunga e complessa vicenda legale, la giudice Brenda Penny ha deciso di terminare la conservatorship. Mathew Rosengart , avvocato della cantante, ha annunciato ai media l’esito dell’udienza, come rilanciato anche dal magazine Variety: “La giudice Penny, al termine dell’udienza, ha deciso di essere d’accordo con Britney Spears . A partire da oggi, con effetto immediato, la custodia è conclusa sia per la persona che per il patrimonio”.

In seguito all’udienza, Britney Spears ha affidato a Instagram le sue dichiarazioni condividendo un video di alcuni fan riuniti per festeggiare la fine della conservatorship.

Donatella Versace ha invece condiviso un suo scatto in compagnia della voce di Gimme More scrivendo: “La libertà è un dirotto umano. Il mio cuore sta sorridendo per te, Britney. Congratulazioni per la tua rinnovata e meritata emancipazione”.