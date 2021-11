Britney Spears parla della possibilità di avere un altro figlio

Venerdì 12 novembre si è tenuta l’udienza che dopo tredici anni ha messo fine alla conservatorship della popstar ( FOTO ) che in questi giorni sta documentando la vita riacquistata con scatti e video su Instagram: da una cena fuori con il fidanzato Sam Asghari a momenti di semplice quotidianità.

approfondimento

Britney Spears addobba la casa per Natale: "Più gioia nella vita"

L’artista, classe 1981, ha commentato uno scatto in bianco e nero che mostra i piedi di un bambino alzarsi sulle punte come a voler vedere meglio: “Sto pensando di avere un altro figlio! Mi chiedo se questa sia una bambina, sta sulle punte dei piedi per cercare di raggiungere qualcosa, lo è sicuramente”.