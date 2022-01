Madonna parla di un possibile tour negli stadi con Britney Spears

Come riportato da Variety, Madonna ha dichiarato: “Non so se lei ci starebbe, ma sarebbe davvero fantastico”

Da un lato la Regina, dall’altro la Principessa del Pop , stiamo ovviamente parlando di Madonna e Britney Spears . Come rilanciato anche da Variety , nelle scorse ore la voce di Like A Prayer si è espressa in merito alla possibilità di realizzare un tour negli stadi con la collega con cui ha dato vita ad alcuni dei momenti più iconici nella storia della musica.

Madonna ha concluso parlando anche della possibilità di rivederle scambiarsi un bacio come accaduto agli MTV Video Music Awards nel 2003: “Non so se lei ci starebbe, ma sarebbe davvero fantastico. Potremmo rievocare l’originale”.

Madonna e britney spears, il bacio e il duetto

È il 2003 quando Madonna, Britney Spears (FOTO) e Christina Aguilera si esibiscono sul palco degli MTV Video Music Awards dando vita a una performance destinata a entrare nella storia.

Nello stesso anno le cantanti duettano sul brano Me Against the Music, primo singolo estratto dal disco In the Zone, uno dei lavori più apprezzati di Britney Spears.