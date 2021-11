Rolling Stone, Madonna sulla cover per la 23° volta

Nel corso della carriera la Regina del Pop ( FOTO ) ci ha abituati a continui record. Ora, la voce di Like a Prayer è divenuta l'artista femminile ad aver posato per il maggior numero di volte sulla cover del celebre magazine musicale.

Rolling Stone ha dichiarato: “La presenza di Madonna con Maluma su una delle cover per il nostro numero 2021 Musicians on Musicians segna la sua ventitreesima volta sulla cover di Rolling Stone, più di qualsiasi altra donna nella storia ".

L’annuncio è stato accompagnato da un bellissimo scatto della cantante in bianco e nero che ha ottenuto migliaia di like.

Madonna, la Regina del Pop

Da Holiday a Medellín con Maluma passando per canzoni iconiche come Material Girl, La Isla Bonita, Vogue, Frozen, Ray of Light, Hollywood, Hung Up, Celebration e Living for Love.