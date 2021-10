Madonna canta Like a prayer per le strade di Harlem a New York. VIDEO

La popstar americana si è esibita sul palco del Ginny’s Supper Club e poi a sorpresa, per la gioia dei fan, ha cantato per le strade del quartiere di Harlem uno dei suoi maggiori successi, Like a Prayer.

Non è certo la prima volta che Madonna Louise Veronica Ciccone (FOTO) soprende e delizia il suo pubblico con un'esibizione a sorpresa, questa volta lo ha fatto per le vie di Harlem a New York. L'artista, fresca dal debutto del nuovo docufilm che racconta la sua ultima tournée (Madame X), dopo esser salita sul palco insieme al musicista Jon Batiste, nei locali del celebre ristorante “The Red Rooster”, e aver intonato (tra i vari brani) la meravigliosa "La Isla Bonita", ha continuato la sua speciale performance all'esterno. Con tanto di megafono alla mano ha camminato per le strade del quartiere di Harlem cantando fino ad arrivare davanti alla chiesa St. Andrew’s Episcopal Church. Con un abito firmato Vivienne Westwood dal profondo spacco laterale e calze a rete, lei, l'unica, l'ineguagliabile Regina del pop ha cantato sulle note di una delle sue più celebri hit, Like a Prayer. Inutile commentare lo stupore e l'entusiasmo dei fortunati astanti per la commovente esibizione. "Madonna we love you".