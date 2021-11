Madonna censurata da Instagram: "Anni tra censura e sessismo"

Dopo la censura di una foto giudicata da Instagram come “troppo audace”, la pop star statunitense è insorta contro la policy del celebre social network che non sempre risulta stringente allo stesso modo. “Perché vale solo per le donne?” ha commentato la cantante Condividi

Dopo l’ultima censura da parte di Instagram ad un carosello di fotografie in cui a detta del social network, la “Regina del pop” si mostrava come troppo audace, con parti del corpo completamente scoperte, Madonna ha scelto di far sentire ancora una volta la sua voce, protestando contro una policy che risulta stringente solo quando lo decide lei. “Perché vale solo per le donne?” ha commentato la cantante, riferendosi allo scatto prontamente oscurato, in cui appare con parte del seno in evidenza.

Madonna protesta contro le foto oscurate da Instagram approfondimento Madonna e la figlia Lourdes, i look a confronto. FOTO È con un lungo messaggio su Instagram (@madonna) e la scelta di ripubblicare quelle stesse foto cancellate un istante prima dal social network, che Madonna Louise Veronica Ciccone, ha deciso di scagliarsi contro la policy di censura di tali piattaforme. Politica che però non sembra uguale per tutti. Un tema di cui si dibatte già da tempo, e del quale a quanto pare non è ancora stata trovata una quadra, se non la decisione unanime e severa di tali canali di censurare scatti e immagini di questo tipo. In particolare, la vicenda incriminata, vede Madonna posare lasciando intravede un suo capezzolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie