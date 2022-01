Christina Aguilera, pubblicato il video del singolo Santo con Ozuna

Santo è il terzo brano estratto dal nuovo progetto discografico La Fuerza. Nelle scorse ore Christina María Aguilera , questo il nome all’anagrafe, ha distribuito il videoclip ufficiale della canzone che ha immediatamente ottenuto un ottimo responso tanto da totalizzare oltre 350.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

L’attesa per il nuovo album è finalmente terminata. La popstar ha fatto ritorno sul mercato con un secondo disco in lingua spagnola da cui è stato lanciato come terzo singolo il duetto Santo con Ozuna.