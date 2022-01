Christina Aguilera, annunciato il nuovo singolo Santo con Ozuna

Nuovo duetto in arrivo per la popstar statunitense. Nelle scorse ore Christina Aguilera, classe 1980, ha rivelato l’uscita del singolo Santo in collaborazione con Ozuna pubblicando uno scatto sul profilo Instagram da oltre otto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.