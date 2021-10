Christina Aguilera, il singolo del comeback è Pa’ Mis Muchachas

approfondimento

Christina Aguilera, il post dopo il ritorno sul palco

Il brano fa parte del secondo progetto discografico di Christina Aguilera nella lingua delle sue origini (è ecuadoriana da parte di padre) dopo "Mi reflejo", il suo secondo album in studio pubblicato il 12 settembre 2000. Non è un caso che sul sito ufficiale della cantante compaia la frase nero su bianco "Redescubriendo raices. Nos vemos pronto", che in italiano può essere tradotta "Riscoprendo le radici. A presto". In un post pubblicato lunedì sui social media, la cantante ha condiviso un misterioso videoclip, forse un'anticipazione del video musicale di "Pa' Mis Muchachas". Il frammento di 15 secondi mostra due donne che camminano in quella che sembra una scena di una festa o di un bar. Stando ai commenti e secondo quanto riportato da Billboard, Victoria Villarroel (ex assistente di Kylie Jenner) e sua sorella Sofia potrebbero essere le due protagoniste femminili della clip. L'annuncio del nuovo album in spagnolo è stato dato dalla cantante a inizio 2021 a “Yearly Departed”, show comico presente su Amazon Prime. “Sì, l'album in spagnolo uscirà. Ho avuto tempo nel 2020 per organizzare i miei pensieri e decidere lo schema esatto. Questa volta voglio andare in profondità nella radice e nel nucleo dell'album. Non volevo solo farlo, ma esplorare e avere degli obiettivi ben definiti che permettessero di costruire un piano anche per i prossimi anni”.