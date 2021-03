Christina Aguilera celebra il ventesimo anniversario di Lady Marmelade

CHRISTINA AGUILERA: IL VIDEO SU INSTAGRAM

approfondimento

Christina Aguilera compie 40 anni: le sue 15 canzoni più famose

Lady Marmalade ha conquistato pubblico e critica immediatamente scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta e raggiungendo la vetta della prestigiosa US Billboard Hot 100.

Tra i riconoscimenti ottenuti dalla canzone spicca anche una vittoria alla quarantaquattresima edizione dei Grammy Awards nella categoria Miglior collaborazione vocale pop che in quell'edizione ha visto Christina Aguilera candidata anche con Nobody Wants to Be Lonely in duetto con Ricky Martin.

Nel secondo post condiviso dalla cantante, classe 1980, vediamo una scena tratta dal videoclip con protagonista proprio Christina Aguilera.