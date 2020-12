Christina Aguilera, 20 anni fa usciva il disco My Kind of Christmas

La cantante celebra l’anniversario del suo album natalizio, il terzo dopo “Christina Aguilera” e “Mi Reflejo”

Christina Aguilera (FOTO) ha sorpreso i suoi 7,2 milioni di follower su Instagram celebrando il 20° anniversario del suo album di Natale “My Kind of Christmas”. Una splendida sorpresa per i fan della cantante che ha scelto di ricordare l’uscita del progetto discografico con una foto sul palco, un video di una sua esibizione mentre canta circondata da ballerini e la cover dell’album, uno scatto in bianco e nero con disegni minimalisti di fiocchi di neve su uno sfondo grigio. I suoi follower hanno adorato la condivisione e il post ha ricevuto oltre 190 mila mi piace e migliaia di commenti. C’è chi spera in un’altra sorpresa, un ritorno sulle scene per celebrare il Natale con un altro progetto simile e chi invece ricorda quante volte abbia ascoltato “My Kind of Christmas” quando aveva solo 6 anni. Infine tantissimi sono ancora i fan che ascoltano ancora oggi l’album per celebrare l’attesa del Natale. Tante manifestazioni d’affetto per Christina Aguilera che solo una settimana fa aveva celebrato il decimo anniversario dall’uscita di “Burlesque”, film musical che ha sancito il suo debutto cinematografico.

L’album “My Kind of Christmas” Sono trascorsi 20 anni dall’uscita di “My Kind of Christmas”, progetto natalizio di Christina Aguilera e terzo album in studio della cantante dopo “Christina Aguilera” e “Mi Reflejo”. L'album venne registrato tra la fine del 1999 e la metà del 2000, mentre era in tournée per promuovere i suoi primi due album. Il progetto è composto da alcune cover di famosi brani tipicamente natalizi e alcuni brani inediti che impreziosiscono la tracklist. Certificato disco di platino negli Stati Uniti, l’album è stato eseguito dal vivo in un concerto speciale pubblicato poi solo 6 mesi dopo. Undici le tracce presenti in “My Kind of Christmas” che segue la tradizione tipica, soprattutto negli Stati Uniti, di incidere un album dedicato al Natale.