Christina Aguilera festeggia 20 anni del suo secondo album Mi Reflejo

Sono trascorsi 20 anni dal secondo album, unico in lingua spagnola, di Christina Aguilera (FOTO). La cantante ha celebrato l’importante anniversario ricordando ai suoi fan quanto sia stato importante “Mi Reflejo” per la sua carriera. Un anno dopo lo strepitoso successo del suo album di debutto, con canzoni come “Genie in A Bottle” e “Come On Over (All I Want Is You)”, Christina Aguilera sorprese tutti pubblicando “Mi Reflejo”, album composto da 11 canzoni e interamente in lingua spagnola. Nata da padre ecuadoriano e madre americana insegnante di spagnolo, Christina Aguilera non trovò ostacoli nella possibilità di cimentarsi con lo spagnolo. Una pronuncia perfetta che conquistò tutti e che permise alla cantante pop di prolungare il suo momento d’oro. A 20 anni di distanza Christina Aguilera ha ricordato con grande emozione quell’album: “Buon Compleanno Mi Reflejo. Non riesco a credere che siano già trascorsi 20 anni. Il mio secondo album è parte della mia vita. Ancora oggi apprezzate tanto questo progetto e sarò sempre grata per questo”. Per la gioia dei fan, Christina Aguilera ha poi condiviso alcuni ricordi legati all’album con brevi esibizioni delle canzoni “Pero Me Acuerdo De Ti” e “Contigo En La Distancia”.