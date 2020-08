Christina Aguilera, pioggia di commenti per gli scatti in piscina

La cantante 39enne ha condiviso alcuni scatti molto sensuali su Instagram nei quali posa in piscina, coperta solo da un cappello e da un aderente abito bianco

Glamour e sexy: è così che appare Christina Aguilera (FOTO) negli scatti pubblicati dalla stessa cantante sul suo profilo Instagram. Nelle immagini Christina appare immersa nella piscina, coperta solo da un aderentissimo abito bianco che mette in risalto le sue curve. Completano il look occhiali da sole e immancabile rossetto rosso da pin-up. Ad ispirarla è stata la provocante atmosfera del video “Wap” di Cardi B con Meghan Thee Stallion, come spiegato dalla 39enne nella didascalia.

Christina Aguilera, una pin-up in piscina In altri scatti vediamo Christina sempre in piscina e sempre velata dall'abito bianco. Sul capo, un cappello a tesa larga che le conferisce un'immagine da vera diva. “Qual è la vostra emoji estiva preferita?” ha chiesto la cantante e attrice newyorkese ai suoi quasi 7 milioni di follower, in posa plastica con un calice di vino ghiacciato in mano, comodamente seduta su un gommone rosa che oscilla nell'acqua della piscina. Le immagini patinate sono piaciute molto ai fan di Christina, che l'hanno riempita di cuoricini e commenti. Apprezzamento anche da Paris Hilton: “Splendida”.

Qualche giorno dopo la Aguilera ha deliziato ancora i suoi follower con un altro paio di scatti, questa volta due primi piani nei quali si intravede il costume da bagno nero di Gucci. “State connessi venerdì”, ha anticipato sibillina l'interprete di “Beautiful”. E infatti oggi ha postato, sempre su Instagram, un'anteprima del video del brano “Reflection“, colonna sonora del live action “Mulan”. Si tratta di una nuova versione della canzone che accompagnò la versione animata di “Mulan” del 1998.

Christina Aguilera, “grassa e felice” Da diversi anni Christina sfoggia un fisico morbido, diverso da quello di inizio carriera. La cantante ha sempre mostrato le sue curve con fierezza, ma non ha mai nascosto di aver avuto, agli inizi, alcuni problemi con la sua casa discografica: “Mi faceva delle pressioni e mi voleva sempre a dieta. Ora sono grassa e felice” rivelò in passato a “Billboard”. "Hanno convocato una riunione d'emergenza, volevano discutere circa le ripercussioni che il mio cambiamento fisico avrebbe potuto avere sui guadagni - ha raccontato la Aguilera nell'intervista - I produttori mi hanno sempre detto che ingrassare mi avrebbe fatto vendere meno dischi. Il mio corpo è solo mio, non appartiene a nessuno - ha aggiunto - Ho già detto ai miei produttori che devono farsene una ragione". Del resto fu proprio lei a cantare, in “Beautiful”, l'importanza della bellezza interiore e la necessità per tutti di non adeguarsi agli standard estetici imposti dalla società.