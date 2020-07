Paris Hilton "si candida" alla Casa Bianca

Paris Hilton: non solo modella e influencer

approfondimento

Britney Spears parla di Justin Timberlake dopo quasi 20 anni

Paris Hilton è una delle star più famose a livello mondiale. Nel corso degli anni la sua popolarità ha raggiunto ogni angolo del pianeta rendendola anche una popstar di successo, infatti nel 2006 l'album di debutto Paris ha conquistato la sesta posizione della classifica US Billboard 200.

Grande successo per il singolo Stars Are Blind che ha ottenuto un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per ave venduto oltre mezzo milione di copie. Tra i suoi brani più famosi spiccano Nothing in This World, Good Time con Lil Wayne e Come Alive.