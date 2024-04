Belen Rodriguez, il nuovo fidanzato è Angelo Edoardo Galvano?

Qualche mese fa, Belen Rodriguez ha detto addio ad Elio Lorenzoni. Tuttavia, il suo cuore sembra tornato a battere. Lui è Angelo Edoardo Galvani, ingegnere siciliano di 34 anni, esperto di tecnologie sostenibili.

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvani sono una coppia?

Le foto sono state pubblicate da Diva e Donna. E mostrano Belen Rodriguez, con in braccio Luna Marì (la figlia avuta dall'hairstylist Antonino Spinalbese), accanto un uomo "misterioso". Per la verità, il segreto è durato poco: ben presto è stata svelata l'identità del suo accompagnatore. Angelo Edoardo Galvani, trentaquettrenne di origini siciliane, è un ingegnere esperto di tecnologie sostenibili. Sembra che, lui e Belen, si frequentino da inizio marzo. E che Angelo sia andato a Disneyland Paris con la famiglia Rodriguez, per il compleanno di Santiago. Per la verità, non vi è conferma del fidanzamento. Anche se, correggendo nelle Instagram stories il nome dell'uomo ("Comunque si chiama Edoardo", in riferimento a chi lo aveva chiamato Eduardo), la showgirl non ha fatto altro che alimentare il gossip. Per saperne di più, bisogna probabilmente attendere il 30 giugno. Quel giorno, Cecilia Rodriguez sposerà Ignazio Moser. E c'è chi aspetta solo di vedere se la sorella arriverà in dolce compagnia.