Belen Rodriguez racconta la depressione e il nuovo amore

La puntata di Domenica In di domenica 3 dicembre è stata densa di emozioni, di confessioni, di lacrime, di momenti intensi. E di discussioni sull'importanza della salute mentale. Ne ha parlato Fedez, ricordando quanto la sua famiglia sia stata fondamentale nell'impedirgli di commettere gesti estremi. E ne ha parlato Belen Rodriguez, delusa dalla fine della sua relazione con Stefano De Martino ma decisa ad essere felice. Grazie all'aiuto di chi la ama.

Belen Rodriguez e il racconto della depressione

Per Belen Rodriguez, il matrimonio è per sempre. In salute e in malattia. Ma, a volerlo, bisogna essere in due. "Penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi, quando è arrivata la malattia, Stefano non ha saputo farlo, non ha saputo accompagnarmi", ha detto la showgirl. Che, quando parla di malattia, parla della brutta depressione che l'ha colpita. Si è sentita tradita, Belen. Si è sentita sola. Non solo: secondo il suo racconto, Stefano De Martino l'avrebbe tradita con molte donne ("Ho chiacchierato con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare"). Successivamente alla fine di quell'amore, la sua depressione è peggiorata. Pesava 57 chili, era arrivata a pesarne 49. "Non ha saputo essere un marito. Io se ti vedo cadere ti prendo la mano e ti aiuto a rialzarti. Per me non mi amava", ha confessato, lasciando il pubblico di sasso. Com'è guarita? Facendosi ricoverare in una clinica, terrorizzata al pensiero di poter morire. E riaprendosi all'amore. Oggi al suo fianco c'è Elio Lorenzoni. "Questo non lo mollo più", ha scherzato Belen. Raccontando di sentirsi piccola e protetta, al suo fianco. E di aver finalmente trovato un uomo capace di starle accanto anche quando non è una star sul palco, ma una donna comune e piena di paure. Ecco perché, di sposarlo, non vede l'ora.