Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni sulle Dolomiti: i selfie

Belen Rodriguez sembra essere davvero felice. Archiviata (un'altra volta) la storia con Stefano De Martino, dimenticate le frecciatine e le voci di tradimento, la showgirl ha scelto di chiudere la porta ai ritorni di fiamma per godersi un amore tutto nuovo. Al suo fianco, il manager Elio Lorenzoni, che Belen conosce da dieci anni e che - solamente qualche giorno fa - per la prima volta mostrava in foto.

La vacanza sulle Dolomiti

Se le foto in bianco e nero lasciavano spazio a qualche dubbio, ora è certo: Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono una coppia. A ufficializzarlo, una fuga romantica sulle Dolomiti. Ospiti di un resort da tremila euro a notte, i due hanno condiviso i primi selfie a due sul profilo della showgirl. Lo hanno fatto attraverso alcune Instagram Story, in cui si vedono distesi su un prato e poi a bordo di un aereo. Blusa bianca e pantaloni beige per lei, smanicato marrone e camicia scozzese per lui, Belen ed Elio posano per la prima volta insieme. In una seconda storia, si sente il manager chiedere alla fidanzata se la foto la vuole tutta intera. “È un video… vieni", sussurra lei. In un'altra story ancora, si riprendono a bordo del velivolo che li conduce in quota per il parapendio. "Faccio quello che voglio, e adesso voglio un selfie da avere nella galleria del telefono come ricordo", esclama Belen rispondendo all'istruttore che richiama la sua attenzione.