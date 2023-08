Belen Rodriguez pubblica le prime foto con Elio Lorenzoni

Spettacolo

12 coppie vip che si sono lasciate dopo essere tornate insieme

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti. Per queste coppie, per un po’, è sembrato effettivamente così. Poi qualcosa si è incrinato (di nuovo) e le loro storie sono state definitivamente archiviate.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno cominciato a frequentarsi dopo essersi incontrati sul set di The Last Song. Nel 2012 si sono fidanzati, per poi lasciarsi l’anno successivo. Tornati insieme nel 2015, si sono sposati nel 2018. Nel 2019, tuttavia, hanno firmato per il divorzio

Rihanna e Drake sono stati avvistati per la prima volta nel 2009. Nel 2013, al The Ellen DeGeneres Show, l’artista ha raccontato che lui e Rihanna hanno avuto il loro momento, e che la sosterrà e le vorrà bene per sempre. Agli MTV Video Music Awards 2016, Drake ha consegnato a Rihanna il Michael Jackson Video Vanguard Award e l'ha definita affettuosamente "qualcuno di cui è innamorato da quando aveva 22 anni". Annunciarono così d’essere tornati insieme, per poi lasciarsi definitivamente nel 2018