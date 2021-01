Christina Aguilera annuncia l'arrivo di un nuovo album in spagnolo

Arriva un’ulteriore conferma sul nuovo progetto discografico della cantante statunitense. A 20 anni di distanza da “Mi Reflejo”, potrebbe tornare a cimentarsi con la lingua spagnola Condividi:

A 20 anni di distanza da “Mi Reflejo”, Christina Aguilera (FOTO) ha confermato che il suo prossimo album sarà in lingua spagnola. Si tratta del suo secondo progetto discografico per il mercato latino dopo il grande successo di “Mi Reflejo” grazie anche ai singoli "Ven Conmigo (Solamente Tu)" e "Pero Me Acuerdo de Ti. L’album conquistò il premio nella categoria miglior album vocale pop femminile ai Latin Grammy Awards e due riconoscimenti ai Billboard Latin Music Awards. Da quell’exploit Christina Aguilera non ha mai dimenticato le sue radici e da circa sei anni parla di un possibile nuovo album in spagnolo. Già nel 2014 infatti aveva rivelato che stava registrando due album in contemporanea: uno in spagnolo, l'altro in inglese. Poi il silenzio e il ritorno in auge del progetto nel 2019 quando durante un live a Las Vegas aveva spiegato ai suoi fan che l’album sarebbe arrivato presto.

Le parole sul nuovo album in spagnolo approfondimento Christina Aguilera, le foto più belle di ieri e di oggi La conferma definitiva è arrivata in queste ore durante un’intervista rilasciata per la sua partecipazione a “Yearly Departed”, show comico presente su Amazon Prime. Christina Aguilera ha rivelato l’arrivo imminente di nuove canzoni: "Sì, l'album in spagnolo uscirà. Ho avuto tempo nel 2020 per organizzare i miei pensieri e decidere lo schema esatto”. La cantante si è detta molto entusiasta del progetto che sta costruendo e ha parlato dell’idea alla base del disco: "Questa volta voglio andare in profondità nella radice e nel nucleo [dell'album]. Non volevo solo farlo, ma esplorare e avere degli obiettivi ben definiti che permettesse di costruire un piano anche per i prossimi anni”. Sono tante le reazioni dei fan sui social e sui forum dedicati all’artista e molti sperano che sia davvero giunto il momento di ascoltare l’ideale successore di “Mi Reflejo”. Non mancano tanti dubbi e scetticismo attorno al progetto più volte annunciato e poi mai realmente portato avanti.