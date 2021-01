Pink festeggia 15 anni di matrimonio con Carey Hart

“15 anni. Sono così orgogliosa di noi baby.” ha scritto Pink sul social. “Vedi, a volte essere testardi paga. È stata una corsa selvaggia, una volta che abbiamo imparato a restare sulla nostra corsia. Almeno nei prossimi 15 mesi. Ti amo e amo la nostra famiglia” ha scritto Pink a corredo di alcune immagini della coppia. La relazione tra Pink, vero nome Alecia Beth Moore, e Carey Hart non è stata sempre facile. I due si sono sposati il 7 gennaio 2006 con una cerimonia sulle spiagge del Costa Rica. Il 20 febbraio 2008 si sono separati, ma la rottura è durata poco e i due sono tornati insieme nell'aprile dello stesso anno. Il 2 giugno 2011 è nata la loro prima figlia, Willow Sage Hart , al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California. Il 26 dicembre 2016 è nato il loro secondo figlio, Jameson Moon . Anche Carey, che di professione fa il motociclista, ha deciso di dedicare un post alla moglie. “15 anni con questa donna straordinaria! - ha scritto su Instagram - Dannazione, piccola. Non c'è altra donna con cui vorrei attraversare questo pazzo mondo oltre a te. Grazie per essere una grande amica, moglie, madre e persona”.

Chi è Carey Hart

approfondimento

Pink orgogliosa del suo corpo e sostenitrice della body positivity

Carey Hart ha 45 anni ed è un pilota motociclistico. Nato a Las Vegas in Nevada, è cresciuto a Seal Beach in California. Carey ha cominciato a gareggiare nel 1981 a soli 6 anni e nel 1993 è diventato un professionista tanto che a 18 anni ha cominciato a correre nelle gare di Super Cross. Dal 1996 ha iniziato invece a gareggiare nel Freestyle Motocross. È apparso in diversi video di Pink: “Just like a Pill”, “So What”, “Just Give Me a Reason” e “True Love”.

Pink, le parole sulla famiglia

“Vorrei mettere tutta me stessa e tutto quello che ho in ogni cosa che faccio, ma non è semplice” ha spiegato Pink nel corto “On the Record: P!nk — Beautiful Trauma” dedicato proprio alla cantautrice. “La parte più difficile sta nel far combaciare tutto. Ho iniziato a 16 anni e adesso ho un matrimonio e dei figli”. La priorità per Pink è sempre stata quella di “assicurarmi di fare il meglio per loro. Ma non è un puzzle semplice, non ci sono più solo io. Hai le prove, poi sei in tour, devi scrivere nuove canzoni e contemporaneamente tua figlia ha la scuola di surf, il più piccolo l’appuntamento per la vaccinazione…”.