Pink orgogliosa del suo corpo e sostenitrice della body positivity

L'artista statunitense ha parlato altre volte, via social, del corpo e dell' aspetto esteriore . “Di tanto in tanto, cominci a considerare l’eventualità di cambiare il tuo viso – ha scritto su Twitter a gennaio - Poi ti ritrovi a guardare la televisione, guardi qualcuno di cui vorresti cogliere le emozioni e ti accorgi che la sua faccia non si muove. Non posso pensare che questo avvenga. Voglio che i miei figli sappiano come appaio quando sono arrabbiata. Ho deciso tempo fa che il mio talento e la mia individualità sarebbero stati molto più importanti della mia faccia”.

Pink e i messaggi per la figlia

approfondimento

Arisa mostra smagliature e pancetta (e Fedez commenta)

I messaggi che Pink sceglie di mandare ai suoi fan sono gli stessi che vuole far arrivare ai suoi figli Willow, di 9 anni, e Jameson di 3, avuti dal marito, il motociclista professionista di cross Carey Hart. Particolarmente significativo è stato il discorso (diventato immediatamente virale) che Pink ha fatto nel 2017 sul palco degli Mtv Video Music Awards dedicato alla figlia. “Qualche tempo fa mia figlia ha detto: 'Mamma, sono la ragazza più brutta che conosco',” ha rivelato la cantante dal palco. “E io le ho detto 'Eh?', e lei ha aggiunto 'Sì, mi sembra di essere un ragazzo con i capelli lunghi'. E il mio cervello ha iniziato a pensare: 'Da dove arriva tutto questo? Ha solo sei anni'. Non le ho risposto, ma appena sono tornata a casa ho creato per lei una presentazione in Power point con le fotografie di Elton John, Michael Jackson, George Michael, Prince... artisti che quotidianamente hanno vissuto la loro libertà ed hanno ispirato tutti noi. Poi le ho chiesto: “Come ti sembro?” e lei mi ha risposto che sono bella, così le ho detto che anche a me ripetono spesso che sembro un maschio per il mio corpo. Così le ho nuovamente chiesto: “Mi faccio crescere i capelli per questo motivo? Cambio il mio look? No? Vedi che riempio comunque i posti in cui vado a cantare? Sì? Ecco, noi non cambiamo per nessuno, prendiamo la sabbia, prendiamo la conchiglia e creiamo una perla. E aiutiamo gli altri a cambiare in modo tale che possano vedere molti più generi di bellezza. Tu sei bellissima e io ti amo”.