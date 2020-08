Arisa mostra smagliature e pancetta (e Fedez commenta)

Sotto il post della cantante, vero nome Rosalba Pippa, non sono mancati i commenti di alcuni amici vip. Fedez ( FOTO ) le ha semplicemente inviato tre cuori mentre Caterina Balivo le ha chiesto la marca del costume. “Io ti amo completamente!” ha commentato l'attrice Michela Andreozzi mentre tanta gente comune ha apprezzato il messaggio positivo del post di Arisa , che ha voluto ancora una volta dimostrare che ciò che conta è amarsi e che la bellezza non è definita da uno standard fissato da filtri irreali. Del resto anche gli hashtag usati dall'artista sono significativi: #bodypositive , #loveyourbody e #loveyourself. Non è mancata naturalmente qualche critica di chi ha ritenuto la foto un po' eccessiva.

Arisa non ha avuto problemi a raccontare, sempre su Instagram, di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo causato dallo stress che la porta a strapparsi i capelli senza rendersene conto. È per questo che spesso la vediamo sui social con i capelli rasati o con parrucche variopinte. La cantante ha anche ammesso di aver essere ricorsa, in passato, alla chirurgia estetica. "L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alla labbra - ha confessato sempre ad Oggi - ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram. Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila”.

Arisa, “Ricominciare ancora”

Intanto la due volte vincitrice del Festival di Sanremo (nel 2008 con “Sincerità” nella categoria Proposte e nel 2014 tra i Big con “Controvento”) è uscita con un nuovo singolo, “Ricominciare ancora” scritto da due autrici Federica Abbate e Claudia Franchini. “Cerco di trasmettere quello che è bello – ha raccontato recentemente a Repubblica - attraverso le canzoni, il look, il mio modo di andare in scena, tendenze che non sono per forza legate a qualche moda, ma che mi sembrano efficaci, valide, per trasmettere bellezza. Mi piace lavorare con gli altri, collaborare con artisti emergenti che magari sono sconosciuti ai più, valuto le cose per la loro essenza, per quello che mi trasmettono. E sulla base di questo cerco di essere un megafono che divulga emozioni".