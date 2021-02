Christina Aguilera in studio di registrazione: il post su Instagram

La popstar, classe 1980, è pronta a regalare nuovi straordinari successi al pubblico Condividi:

La voce di Beautiful si prepara a dare inizio a una nuova era discografica, stando a quanto pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di sette milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Christina Aguilera: la foto all'interno di uno studio di registrazione approfondimento Christina Aguilera compie 40 anni: le sue 15 canzoni più famose Christina María Aguilera, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica grazie a una carriera che l’ha portata in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Nelle scorse ore la popstar, classe 1980, ha aggiornato i fan sui suoi progetti futuri condividendo un breve filmato all’interno di uno studio di registrazione. Il video ha immediatamente entusiasmato il pubblico, più curioso che mai di ascoltare nuova musica da parte dell’artista (FOTO); il filmato conta al momento oltre 240.000 visualizzazioni. Non ci sono notizie per quanto riguarda la data di uscita del nuovo album o del prossimo singolo, non resta quindi che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Christina Aguilera: il successo approfondimento Christina Aguilera, Bionic torna in cima alla classifica dopo 10 anni Nel corso degli anni la popstar ha inanellato un successo dietro l’altro affermandosi come una delle artiste di maggior popolarità al mondo. Tra i singoli più amati della cantante troviamo Not Myself Tonight, Your Body, Ain’t No Other Man, Dirrty e Candy.