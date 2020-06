Christina Aguilera, Bionic torna in cima alla classifica dopo 10 anni

Bionic sta a Christina Aguilera, come Blackout a Britney Spears, i fan della cantante hanno deciso di rendere giustizia a uno dei dischi più iconici della voce di Not Myself Tonight

Prima Mariah Carey con Glitter, poi Britney Spears con Glory, ora Christina Aguilera con Bionic. La voce esplosa con Genie in a bottle ha fatto ritorno all’apice della classifica iTunes statunitense con uno dei suoi album più iconici e rivoluzionari.

La nuova era della cantante viene inaugurata dalla travolgente Not Myself Tonight che ottiene un discreto successo, tiepido se paragonato ai risultati di alcuni brani del passato.

È il giugno 2010 quando Xtina pubblica il sesto disco di inediti Bionic che mostra un suo nuovo lato in cui mescola arrangiamenti elettronici con sound pop dando vita a uno dei progetti più originali del periodo.

Christina Aguilera: giustizia per bionic

Bionic debutta al terzo posto nella classifica Billboard degli Stati Uniti d’America vendendo 110.000 copie nei primi sette giorni ma nelle settimane successive l’album scivola fuori dalla chart non ottenendo grandi consensi neanche nel resto del mondo.

Con il passare del tempo i fighter, così soprannominati i fan della cantante, hanno chiesto sempre maggior considerazione per il disco in quanto forse troppo rivoluzionario per il periodo di uscita.

Infatti, anno dopo anno Bionic è divenuto sempre più popolare diventando un vero e proprio cult della musica, come Blackout di Britney Spears, per questo motivo i fan della popstar hanno deciso di rendere giustizia al disco facendolo ritornare in classifica fino a raggiungere i gradini più alti della chart iTunes a stelle e strisce.

Christina Aguilera: il messaggio per i fan

Christina Aguilera ha subito visto il lavoro fatto dai suoi fan ringraziandoli su Twitter e regalando loro la distribuzione di Little Dreamer, brano precedentemente disponibile soltanto nella versione giapponese del disco. Finalmente, giustizia è stata fatta.