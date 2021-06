Christina Aguilera, il post dopo il ritorno sul palco

In queste settimane numerosi artisti hanno annunciato la ripartenza dei tour, nelle scorse ore la voce di Beautiful ha parlato del suo ritorno sul palco dopo oltre un anno di stop.

Christina Aguilera, il post su Instagram

Christina Aguilera, classe 1980, ha raccontato l’emozione provata nel tornare a esibirsi live tramite un post sul profilo Instagram che conta più di sette milioni e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

La popstar (FOTO) ha dichiarato: “Grazie per esservi scatenati come me l’altra sera a Las Vegas. È così assurdo pensare che l’ultimo show davanti dal vivo davanti al pubblico sia stato a Las Vegas più di un anno fa, proprio prima di tornare a Los Angeles e che tutto venisse chiuso”.