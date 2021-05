Pride 2021, Christina Aguilera lancia una collezione dedicata

Nel corso degli anni Christina Aguilera si è affermata come una delle più grandi protagoniste nella storia della musica pop; infatti, la cantante ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta vendendo milioni di copie.

Per quanto riguarda i singoli, troviamo What a Girl Wants, Fighter, Ain’t No Other Man e Candyman.