Pride, la nuova collezione di Mariah Carey

È arrivata la nuova collezione Pride della popstar statunitense. Nelle scorse ore la voce di We Belong Together ha annunciato l’uscita della linea tramite un post sul profilo Instagram che vanta più di dieci milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax circondata dagli affetti più cari.

La grande esplosione mediatica arriva con il singolo Vision of Love, il resto è storia. Nel corso degli anni Mariah Carey scala le classifiche in ogni angolo del pianeta regalando al pubblico album iconici, tra questi Music Box e Daydream.

approfondimento

San Valentino, il video di auguri di Mariah Carey

Tra le canzoni più amate della cantante, classe 1969, troviamo sicuramente Emotions, Without You, It’s Like That e Obsessed.