Christina Aguilera, pubblicato il video del brano Somos Nada

Dopo l’ultimo disco Liberation, la popstar ha deciso di distribuire un nuovo lavoro in lingua spagnola, il secondo della carriera a distanza di oltre due decenni da Mi Reflejo, nominato alla quarantatreesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Latin Pop Album.

Xtina , questo il soprannome con cui è nota in tutto il mondo, è senza ombra di dubbio una delle popstar più amate e di maggior successo nella storia della musica grazie a brani e album in grado di vendere milioni di copie.

Tra le canzoni più amate della discografica di Christina Aguilera troviamo Geenie in a Bottle, What A Girl Wants, Dirrty con Redman, Beautiful, Fighter, Candyman, Not Myself Tonight e Your Body.