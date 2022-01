How I Met Your Father, i produttori vorrebbero Britney Spears

How I Met Your Father è la serie spin-off con protagonista Hilary Duff ( FOTO ) che ha fatto il suo debutto su Hulu pochi giorni fa, più precisamente il 18 gennaio 2022. Nelle scorse ore Screen Rant ha intervistato gli sceneggiatori Elizabeth Barger e Isaac Aptaker rilanciando la notizia della loro voglia di coinvolgere Britney Spears nella produzione.

È il 2005 quando il primo episodio di How I Met Your Mother arriva sul piccolo schermo rivelandosi immediatamente un grande successo di pubblico e critica. Negli anni seguenti la serie diviene un vero e proprio fenomeno mediatico facendo anche incetta di numerosi e prestigiosi riconoscimenti.

How I Met Your Father, nuove foto della serie con Hilary Duff

How I Met Your Father, annunciata la data di uscita della serie

approfondimento

How I Met Your Father, Kim Cattrall sarà voce narrante

Infatti lo sceneggiatore Isaac Aptaker ha dichiarato di voler rivedere Britney Spears (FOTO) sul set, come accaduto in due episodi della terza stagione di How I Met Your Mother nei quali ha ricoperto il ruolo della receptionist Abby.