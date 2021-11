How I Met Your Father, Kim Cattrall sarà voce narrante

L'attrice celebre per il ruolo di Samantha in Sex and The City interpreterà una versione futura di Sophie, personaggio di Hillary Duff. Sarà lei a raccontare al figlio come è avvenuto l'incontro con il padre nello spinoff della sitcom How I Met Your Mother

Sarà Kim Cattrall la voce narrante di How I Met Your Father , la serie di Hulu spinoff della celebre e popolarissima How I Met Your Mother . Kim Catrall, già star di Sex and The City e vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione nel ruolo di Samantha Jones, sarà una versione futura di Sophie, personaggio interpretato da Hilary Duff . E sarà proprio lei a raccontare al figlio la storia di come ha incontrato suo padre, sostanzialmente come faceva Ted in How I Met Your Mother. La notizia è stata data in esclusiva da Deadline .

How I Met Your Father riprenderà temi e struttura del suo illustro predecessore, con un’ambientazione temporale estremamente attuale, dal momento che le vicende si svolgeranno nel 2021 all’interno del gruppo di amici più stretti di Sophie: Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran), and Sid (Suraj Sharma), tutti alle prese con il tentativo di trovare il loro posto nel mondo e di comprendere le dinamiche di corteggiamento e innamoramento nell’epoca delle app di appuntamenti.

KIM CATTRALL, LA CARRIERA

La carriera di Kim Cattrall è cominciata negli anni ’80 con film come Scuola di Polizia, Porky’s, Grosso Guaio a Chinatown. Ma non c’è dubbio che il suo ruolo più iconico sia quello di Samantha Jones in Sex and The City, ruolo che le è valso anche un Golden Globe, due SAG Award e cinque nomination agli Emmy. Kim Cattrall non sarà presente nel revival dello show, And Just Like That (da dicembre su Sky), ma non è detto che non possa ritornare nella seconda stagione.