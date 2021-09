È finalmente uscito il primo teaser di "And Just Like That", la serie revival di Sex and the City che arriverà negli Stati Uniti prossimamente, su HBO Max.

In pochissimi istanti e in altrettante pochissime ma assai eloquenti immagini, questo teaser ha già in nuce tutto ciò che caratterizzerà lo show. Amicizia e amore, ecco i due ingredienti principali che fanno della ricetta di Sex and the City un piatto di cui sempre molti palati vanno ghiotti.



Il filmato dura pochi secondi e mostra innanzitutto le tre protagoniste della serie: Carrie, Charlotte e Miranda, interpretate rispettivamente da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, sono le prime che vediamo.

Subito dopo, dall'amicizia si passa all'altra grande A in menù: l'amore.

Quindi si vede ovviamente Carrie alle prese con il suo eterno amore, Mr. Big.

Il suo fidanzato a più riprese, co-protagonista assieme a lei di una delle saghe dei tira e molla più coinvolgenti (e, a tratti, più esasperanti) della storia del piccolo schermo, è l'altra grande presenza (Mr. Big di nome e di fatto, insomma) di questo teaser.

Il suo interprete, Chris Noth, sarà una delle tantissime vecchie conoscenze di Carrie & Co. che ritroveremo in "And Just Like That".

Potete vedere il teaser di "And Just Like That", postato sul profilo ufficiale di Instagram della serie (Credits: Instagram/justlikethatmax) nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.