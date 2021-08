Sex and the City, la foto di Sarah Jessica Parker con Chris Noth

Cresce sempre di più l’attesa per il revival della celebre serie televisiva affermatasi come un vero e proprio fenomeno mediatico in tutto il mondo. Nelle scorse settimane foto e indiscrezioni riguardanti la produzione hanno tenuto banco sui media, ora Sarah Jessica Parker ha condiviso uno scatto che ha immediatamente attirato grande attenzione.

Sarah Jessica Parker , Kristin Davis e Cynthia Nixon si preparano a rivestire i panni di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes nel revival And Just Like That… che sarà composto da dieci episodi da trenta minuti.

Nei mesi scorsi il produttore esecutivo Michael Patrick King ha parlato della presenza dell’attore nel revival dichiarando: “Sono così entusiasta di lavorare ancora con Chris per And Just Like That. Come avremmo potuto avere un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?”.

A questo punto non resta altro da fare che attendere per scoprire tutti gli sviluppi.