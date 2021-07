Sex and the City, Alexa Swinton nel cast del revival

Sex and the City, al via le riprese del revival And Just Like That

Ora, una nuova notizia riguardante And Just Like That… ha ottenuto grande attenzione, infatti Deadline ha rivelato l’arrivo di Alexa Swinton nei panni di Rose, figlia di Charlotte York.

La serie sarà composta da dieci episodi , ognuno dei quali dalla durata di trenta minuti, non ci sono però notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.

Presente nel cast anche Chris Noth nel ruolo di Mr. Big, queste le parole del produttore esecutivo Michael Patrick King sul coinvolgimento dell’attore: “Sono così entusiasta di lavorare ancora con Chris per And Just Like That. Come avremmo potuto avere un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?”.