Sarah Jessica Parker ha condiviso il primo scatto che ritrae lei e le due colleghe, Cynthia Nixon e Kristin David, dopo il primo ciak. Quanta emozione per i fan rivedere assieme Carrie, Miranda e Charlotte, con il dispiacere di non avere la quarta amica, la grande assente Kim Cattrall. Ma pare che alcune new entry e tante vecchie amicizie ormai leggendarie ci faranno dimenticare che Samantha non c’è

Sarah Jessica Parker ha condiviso la prima foto dal set della nuova serie revival di Sex and The City, dal titolo And Just Like That…



“Di nuovo insieme” ha scritto l’attrice nella didascalia del primo scatto che testimonia che l’attesissima reunion è finalmente realtà.

Un’immagine che per i fan equivale al primo ciak e che dunque ha scatenato un’ondata di entusiasmo sui social. Ondata? Uno tsunami di entusiasmo, semmai.



La fotografia accompagna proprio il ciak numero uno, dato che è stata scattata in occasione del primo giorno dell’inizio delle riprese.

Quanta emozione per i fan rivedere assieme Carrie, Miranda e Charlotte! Con il dispiacere di non avere la quarta amica, la grande assente: Kim Cattrall. Ma pare che alcune new entry e tante vecchie amicizie ormai leggendarie ci faranno dimenticare che Samantha manca all’appello.



Per ora accontentiamoci di gustarci l’abbraccio di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York Goldenblatt, alias Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin David.



Le tre amiche e colleghe tornano assieme su un set dopo oltre un decennio.

La protagonista, Carrie, è al centro, mentre a destra e a sinistra vediamo rispettivamente Cynthia Nixon e Kristin Davis. Sullo sfondo si vede l’Empire State Building, simbolo di quella New York che non è solo uno scenario ma una vera e propria protagonista. Una quarta amica (quarta nel caso del revival, quinta in quello della serie originale, dove la quarta era Samantha).