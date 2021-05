Sex and the City, Mr. Big confermato nel reboot

The Hollywood Reporter ha comunicato l’arrivo di Chris Noth nella nuova serie composta da dieci episodi, intitolata And Just Like That

Sex and the City, Chris Noth nel cast del sequel

approfondimento

Sex and the City, Sara Ramirez nel cast del revival della serie tv

Sarah Jessica Parker (FOTO), Kristin Davis e Cynthia Nixon si preparano per il grande ritorno nei panni di Carrie, Charlotte e Miranda raccontando l’amicizia delle tre donne oggi. The Hollywood Reporter ha rivelato che il sequel-reboot, intitolato And Just Like That, vedrà anche il ritorno di un altro iconico attore, ovvero Chris Noth, presente nelle due pellicole cinematografiche uscite nel 2008 e due anni dopo.

Michael Patrick King, produttore esecutivo, ha dichiarato: “Sono così entusiasta di lavorare ancora con Chris per And Just Like That. Come avremmo potuto avere un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?”.