Nell'attesissimo revival di Sex and the City ci saranno anche Steve Brady, Harry Goldenblatt, Anthony Marentino e Stanford Blatch. Si tratta di quattro personaggi della serie originale, i cui storici interpreti hanno appena annunciato di aver aderito al reboot.



David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone e Willie Garson saranno quindi dei nostri, anzi dei loro: assieme a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, le tre attrici della serie originale che saranno presenti nel revival (manca all'appello soltanto Kim Cattrall), ci saranno anche questi storici personaggi dello show originale.



Le dieci puntate di And Just Like That… (questo il titolo del revival prodotto per HBO Max) dureranno trenta minuti l'una.

Il primo ciak è previsto per quest'estate, nella città di New York ovviamente. La Grande Mela è infatti una sorta di quarta amica della serie (quinta un tempo, quando Samantha era ancora tra noi. Anzi tra loro). La città in cui lo show è ambientato non è mai stata un mero scenario bensì un personaggio a tutti gli effetti, massima protagonista per non dire la vera prima donna. Ma non lo diciamo perché Carrie potrebbe offendersi parecchio...