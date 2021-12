How I Met Your Father, nuove foto della serie con Hilary Duff

La serie spin-of farà il suo esordio il 18 gennaio 2022. Il primo episodio sarà diretto da Pam Fryman, regista della serie originale How I Met Your Mother Condividi

Manca poco al debutto su Hulu, negli Stati Uniti, di How I Met Your Father. La nuova serie TV con protagonista Hilary Duff è uno spin-off della più famosa How I Met Your Mother, tra i fenomeni degli anni Duemila. Nessun membro del cast originale è stato annunciato per quanto riguarda i camei, anche se non è da escludere. Non dovrebbe esserci, però, alcun collegamento in termini di trama tra le due produzioni.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO Ciò che unisce le due serie è l’idea alla base, ovvero un racconto a ritroso della giovinezza della protagonista. Lei riguarda agli anni in cui viveva a stretto contatto con un ampio gruppo di amici, alla ricerca del grande amore. Se da una parte abbiamo Hilary Duff, come detto, dall’altra c’è Kim Catrall, che interpreta lo stesso personaggio ma in età matura.

©Disney

L’esordio è programmato per il 18 gennaio 2022. A quanto già visto di recente si aggiungono due nuove foto. In una il gruppo appare al Pemberton’s, ovvero il pub di proprietà di Sid, che rappresenta il ritrovo abituale del gruppo. Nell’altra, invece, spazio all’appartamento di Sophie e Valentina, addobbato a festa per il compleanno della protagonista. La si vede entrare e subito avere un’espressione stupefatta. Nessuno le presta attenzione o canta “tanti auguri”. Charlie ed Ellen sono infatti impegnati in un gioco alcolico e Jesse e Valentina li incoraggiano.

©Disney

How I Met Your Father, trama e cast La nuova serie TV con protagonista Hilary Duff è ambientata nel 2022, al tempo in cui Sophie, la protagonista, viveva fianco a fianco con il suo gruppo di amici. Giovani impegnati nella ricerca di sé. Provano a capire chi sono e cosa vogliono dalla vita. Il tema dell’amore è molto presente ed è trattato in maniera ben differente rispetto ad How I Met Your Mother. È l’epoca delle app e il rapporto faccia a faccia è ora secondario alla conoscenza digitale. La serie è creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (Love, Victor). Fanno parte del team creativo anche Carter Bays e Craig Thomas, ovvero i creatori dello show originale. I due hanno preso parte anche come produttori esecutivi, insieme con la regista di How I Met Your Mother, Pam Fryman, che ha diretto l’episodio pilota di questo nuovo show. Ad oggi non è stata ancora annunciata una data d’uscita per l’Italia. Non è da escludere, però, che questo titolo possa trovare spazio nel catalogo di Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Ecco il cast di How I Met Your Father: Hilary Duff: Sophie

Kim Cattrall: Sophie matura (voce narrante)

Chris Lowell: Jesse

Francia Raisa: Valentina

Tom Ainsley: Charlie

Tien Tran: Ellen

Suraj Sharma: Sid