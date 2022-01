Britney Spears sulla sorella: "Vuole vendere un libro a mie spese"

Britney Spears su Twitter: “Lei non ha mai dovuto lavorare per qualcosa. Le è sempre stato dato tutto” Condividi

Come riportato anche dal Daily Mail, Britney Spears ha scritto un lunga lettera in cui ha commentato l’intervista rilasciata dalla sorella Jamie Lynn al programma Good Morning America.

Britney Spears, il messaggio su Twitter approfondimento And Just like That, il fidanzato di Britney Spears ha fatto un provino Nel novembre del 2021 la giudice Brenda Penny ha messo fine alla conservatorship esercitata da Jamie Spears ridando libertà alla cantante che in queste ultime settimane ha raccontato la sua ritrovata vita ai fan. Poche ore fa Jamie Lynn ha rilasciato un'intervista in occasione dell'uscita del suo libro, così Britney Spars ha deciso di commentare quanto dichiarato con una lunga lettera pubblicata su Twitter.

approfondimento Britney Spears ha smesso di seguire sui social la sorella Jamie Lynn La voce di Gimme More ha dichiarato: “Lei quella volta di quindici anni fa non mi è mai stata tanto vicino, quindi come possono parlare di ciò se non perché lei vuole solo vendere il suo libre a mie spese”. Britney Spears (FOTO) ha aggiunto: “Spero che il tuo libra venda bene, Jamie Lynn!! Non pubblicherò contenuti su Instagram per un po’. I media, questo business ha sempre mostrato odio verso di me. Ho dato abbastanza".

approfondimento Mariah Carey da Britney Spears "per farle sapere che non era sola" Nel lungo post la popstar ha parlato anche del tributo riservatole dalla sorella alcuni anni fa: “Lei non ha mai dovuto lavorare per qualcosa. Le è sempre stato dato tutto”. Successivamente la cantante ha parlato della famiglia: “La mia famiglia ama affossarmi sempre e farmi del male questo è il motivo per il quale sono disgustata da loro”.

Jamie Lynn Spears, la risposta su Instagram approfondimento Britney Spears compie 40 anni: i suoi look più iconici. FOTO In seguito al lungo messaggio della popstar, Jamie Lynn ha affidato a Instagram la sua risposta: “L’ultima cosa che avrei voluto fare è questa, ma eccoci qua. Fa male vedere questi post, come per il mondo. Le auguro semplicemente il meglio. Brit, io ci sono sempre, lo sai che dietro le quinte sono sempre stata qui. È diventato estenuante quando le conversazioni e i messaggi che ci scambiamo in privato non corrispondono a ciò che posti sui social media. Lo so che stai attraversando molto e non voglio sminuirlo ma non posso neanche sminuire me stessa”.