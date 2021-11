Lady Gaga a Britney Spears: "Hai cambiato il corso delle donne"

La popstar e attrice, protagonista del film “House of Gucci”, ha affermato che la cantante di “Toxic” sarà “per sempre un’ispirazione per le donne”. Dichiarando che la collega si è difesa ed è stata molto coraggiosa, ha affermato che grazie a lei nell’industria musicale cambierà il modo in cui da sempre vengono trattate le donne in quel business

Lady Gaga ha condiviso sui suoi social network un messaggio dedicato a Britney Spears in cui la sostiene e la ringrazia, a nome suo e a nome di tutte le donne: “Tu ora hai cambiato per sempre il corso per le donne in questa industria”, queste le parole della popstar e attrice del film “House of Gucci”.



Il 19 novembre 2021 la cantante di Toxic ha condiviso tra le sue Stories di Instagram un video della collega in cui risponde a una domanda di un intervistatore relativa alla fine della tutela legale paterna di Britney Spears. Gaga ha detto la sua, passando dal caso specifico di Britney alla condizione generale delle donne nell'industria musicale.



“Penso che lei (Britney, ndr) sarà per sempre un’ispirazione per le donne” ha affermato.



Dal canto suo, Spears ha voluto condividere quella testimonianza di supporto per lei importantissima, commentandola con tanti ringraziamenti e rivelando che ha pianto per la commozione. Ha concluso con un inequivocabile “I Love You” rivolto alla cantante-attrice.



Questo botta e risposta social è andato avanti con altre parole di stima, di affetto e di ringraziamento: Lady Gaga ci tiene proprio a dire grazie alla collega perché la sua storia e il coraggio con cui l’ha affrontata sono un grande passo per Spears ma anche un grande passo per l’umanità, con un occhio di riguardo rivolto ai diritti delle donne.

“Love you @britneyspears”, ha ricambiato Gaga. “Ho pregato perché il sistema legale ti trattasse come una persona. Tu ora hai cambiato per sempre il corso per le donne in questa industria. Ti sei difesa e sei stata molto coraggiosa. Grazie”, ha concluso Gaga, aggiungendo l’emoji con le mani giunte in segno di preghiera.



Tutto è partito dal primo video in cui la popstar che interpreta Patrizia Reggiani in “House of Gucci” ha preso le parti di Spears, proprio in occasione di una delle recenti premiere del film di Ridley Scott di cui è protagonista.



Lady Gaga, 35 anni, e Britney Spears, 39 anni, si legano quindi nell’etere, scambiandosi effusioni affettive in rete che attestano come la solidarietà tra donne (e, più in generale, quella tra esseri umani) sia fondamentale per affrontare le avversità della vita.

Ciascuna delle lotte personali può inoltre diventare una lotta più ampia, aiutando altre persone. Questo è il caso di Britney Spears, che con il suo coraggio e la sua tenacia ha posto fine a un’ingiustizia personale che apre la strada a tanti altri casi come il suo, aiutando chi ne ha bisogno a difendersi da tutele legali ingiuste come quella che esercitava su di lei il padre James.



“Grazie @ladygaga per aver sinceramente preso il tuo tempo per dire qualcosa di così gentile”.