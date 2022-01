Britney Spears ha smesso di seguire sui social la sorella Jamie Lynn

Britney Spears e Jamie Lynn, cosa è successo

Britney segue meno di cinquanta persone su Instagram, per lo più altri musicisti, e Jamie Lynn non è più nella lista. Questo è un momento di grande tensione nella famiglia Spears. Da quando è finita l'era della tutela di papà Jamie, Britney ha fatto commenti sempre più pungenti su chi nella sua famiglia l'ha sostenuta e chi invece non l'ha fatto. Nel 2022 è attesa un'autobiografia di Jamie Lynn, “Things I Should Have Said”, che promette di rivelare nuove informazioni e curiosità in merito al rapporto con la celebre sorella. Difficile capire quali siano le cause dei contrasti tra Britney e Jamie Lynn: in diversi post la cantante e attrice 30enne è sembrata sostenere la sorella nella sua ricerca della libertà dalla tutela paterna, ma stando ad alcune indiscrezioni Britney ritiene che la sorellina abbia preso alcune decisioni senza considerarla, e forse il riferimento è proprio all'autobiografia in uscita e alle dichiarazioni in essa contenute. La popstar 40enne, inoltre, ha parlato più volte di come le sia stato impedito di cantare remix delle sue canzoni, mentre a Jamie Lynn è stato consentito farlo ai Radio Disney Music Awards del 2017. "Non mi piace che mia sorella si sia presentata a uno spettacolo di premi e abbia eseguito le mie canzoni remixate” scrisse Britney all'epoca. “Il mio cosiddetto sistema di supporto mi ha ferito profondamente! Questa tutela ha ucciso i miei sogni... quindi tutto quello che ho è la speranza e la speranza è l'unica cosa al mondo che è molto difficile da uccidere... eppure le persone ci provano ancora”. E poi ancora: “Non dimenticarti mai di chi ti ha ignorato quando avevi bisogno e di chi ti ha aiutato prima anche che lo chiedessi. Non c’è niente di peggio di quando le persone più vicine a te che non si sono mai presentate per te, pubblicano cose riguardo alla tua situazione qualunque essa sia e parlano del supporto che secondo loro ti danno. Avete forse allungato una mano verso di me quando stavo annegando? Di nuovo, no! Quindi se stai leggendo questo e sai chi sei… sappi che tu hai il coraggio di dire qualcosa sulla mia situazione solo per salvarti la faccia pubblicamente! Se pubblicherai qualcosa, per favore, smettila di fare la persona per bene quando sei così lontano dall’essere per bene, non è nemmeno divertente questa farsa”.