Britney Spears e il misterioso nuovo arrivo su Instagram

I commenti sotto il post di Britney non si sono fatti attendere. Nonostante dal video possa sembrare si tratti di un bambino allattato con il biberon, molto probabilmente il nuovo arrivo è un cagnolino, o magari un gatto . Si sa però che la new entry è un regalo del fidanzato della cantante, Sam Asghari . “Nuovo arrivo in famiglia – ha scritto la 40enne nel post – indovinate, è un maschio o una femmina?” ha chiesto ai suoi follower. Un fan ha chiesto: "È un gatto?", mentre un altro ha aggiunto: "Penso si tratti di un cucciolo!". Per qualcuno si tratta invece di un maialino. Sembra però che i fan dovranno aspettare ancora un po' prima che Britney torni sui social per condividere qualcosa di più sul nuovo membro della "famiglia".

Britney Spears e l'intervista con Diane Sawyer

approfondimento

Britney Spears compie 40 anni con la ritrovata libertà

Recentemente Britney Spears ha deciso di utilizzare Instagram per pubblicare un post, poi cancellato, nella quale ha voluto parlare della famosa intervista del 2003 con la giornalista Diane Sawyer, la quale mise in discussione le sue abitudini di spesa chiedendole se fosse o meno dipendente dallo shopping. “Non si può scordare l'intervista con la Sawyer. Cos'ha che non va quella donna? Accidenti... mi fece piangere... avevo solo 22 anni e il mio manager mi aveva costretta a parlare con lei. Mi chiese se avevo un problema con lo shopping! Problemi con lo shopping? Non potevo neanche lasciare il mio appartamento." ha scritto la cantante. Britney Spears ha concluso spiegando come reagirebbe oggi a domande di questo genere: "Ora lo so, lo so come dovrei rispondere. Vorrei dirle 'signora, sono una sgualdrina cattolica! Vuoi unirti a me a una messa?'. Dovrei poter spendere mille dollari ogni giorno della mia vita, se è ciò che desidero. E lei può baciare il mio culo bianco".

Britney Spears e la rottura con Justin Timberlake

Il 2003 non è stato un periodo facile per Britney, a causa della rottura con l'ex compagno Justin Timberlake. “Un vero shock, non sono mai riuscita a condividere quel momento, non me la sentivo. Anzi, riuscivo a malapena a parlare in generale… E due giorni dopo misero Diane Sawyer nel mio soggiorno, costringendomi a parlare!” si è sfogata Britney, che ha fatto sapere anche di non avere intenzione di tornare in tour. “I primi tre anni in questa industria e in tour sono stati magnifici. Ma sarò del tutto sincera dicendovi che dopo i primi tre tour e il ritmo con cui stavo andando avanti è cambiato tutto. Non penso di volerlo rifare mai più in vita mia. Ho odiato tutto ciò, sono seria”.