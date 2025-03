The Wizard of the Kremlin, prima foto di Jude Law nei panni di Putin

In fondo a questo articolo trovate le immagini dal set del film, con Jude Law trasformato in un incredibilmente somigliante Vladimir Putin. Si tratta del post diffuso sul canale ufficiale di X del periodico russo Novaja Gazeta.

L’aspetto più sorprendente della trasformazione di Jude Law non riguarda solo la meticolosità della sua interpretazione, ma anche il fatto che il risultato sia stato ottenuto senza alcun intervento dell’intelligenza artificiale. Una scelta in netta controtendenza rispetto ad altre recenti produzioni, che hanno invece fatto ampio uso di tecnologie digitali per modificare l’aspetto degli attori e ricreare somiglianze con figure storiche.

La prima immagine di Jude Law nel ruolo di Vladimir Putin proveniente dal set del film The Wizard of the Kremlin ha già catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. L'attore britannico nei panni del presidente della Russia nella prima immagine ufficiale del lungometraggio diretto dal regista francese Olivier Assayas mostra un’impressionante somiglianza tra interprete e personaggio (potete guardare la foto in fondo a questo articolo).

L’uscita del film si inserisce in un momento storico in cui l’attenzione internazionale sulla Russia è particolarmente alta. Il cinema torna così a esplorare le dinamiche del potere e i retroscena della politica globale, affidandosi a una narrazione che promette di mescolare elementi storici e introspezione psicologica.

Jude Law non ha nascosto le difficoltà di un ruolo così complesso. “Oh Dio, come farò a farlo?” aveva confessato inizialmente, esprimendo tutta la sua preoccupazione per la portata della sfida. L’attore, candidato due volte agli Oscar, aveva definito il ruolo di Putin come un’impresa titanica, paragonandolo a una montagna da scalare.

Un confronto con il Putin ricreato dall’IA

Mentre The Wizard of the Kremlin ha scelto un approccio più tradizionale per ricreare l’immagine di Putin, un’altra produzione ha invece puntato tutto sull’intelligenza artificiale. Il regista polacco Patryck Vega ha utilizzato il deepfake e il trucco digitale per realizzare il suo Putin (di cui trovate in fondo a questo articolo il trailer), con l’attore Slawomir Sobala nel ruolo principale.

Il film di Vega, una coproduzione tra Polonia, Israele e Ucraina, ha fatto largo uso di tecnologie avanzate per modificare digitalmente il volto dell’attore, un processo evidente già nel primo trailer.

Le due produzioni rappresentano due modi opposti di affrontare il racconto di un personaggio tanto controverso. Da un lato, The Wizard of the Kremlin punta sulla performance dell’attore e su un trucco tradizionale per restituire realismo e autenticità alla figura di Putin. Dall’altro, la pellicola di Vega dimostra come le nuove tecnologie possano ormai trasformare completamente un attore, superando i limiti del trucco fisico e del make-up.