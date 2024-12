Putin, il film sul presidente russo creato con l'IA è pronto

Si intitola proprio con il nome di battesimo del leader della Russia. Si tratta di un’opera del regista polacco Patryk Vega e debutterà il 10 gennaio 2025. Intanto il film è già stato venduto in 64 nazioni. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questo attesissimo lungometraggio



Si intitola Putin, proprio come il nome di battesimo del leader della Russia di cui di fatto il film parla, ma il titolo completo con cui uscirà in Italia è Putin – Il potere assoluto non basta. È l’attesissima pellicola creata con l’intelligenza artificiale, un’opera del regista polacco Patryk Vega che debutterà il 10 gennaio 2025. Intanto il film è già stato venduto in 64 nazioni. Grazie a una distribuzione capillare che include 200 sale negli Stati Uniti, il film di Vega punta a scuotere il pubblico. L’uso innovativo dell’intelligenza artificiale ha permesso al protagonista, Slawomir Sobala, di somigliare ancora di più al presidente russo Vladimir Putin, agevolano dunque quella che sembra davvero un’inquietante immersione nella sua psiche.

Il film esplora l'ascesa e il consolidamento del potere del leader russo negli ultimi vent'anni. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questo attesissimo lungometraggio. Potete guardare il trailer ufficiale di Putin – Il potere assoluto non basta nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Il primo biopic con l'intelligenza artificiale Si tratta del primo biopic che ha l’intelligenza artificiale come “protagonista invisibile”. È stato in parte presentato durante il Festival di Cannes, occasione durante la quale il pubblico e la critica hanno potuto apprendere che non è solo un ritratto del presidente russo, ma rappresenta una rivoluzione tecnologica. Con il suo mix di innovazione tecnologica e contenuti controversi, Putin non è solo un film: è uno specchio delle tensioni geopolitiche e delle trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo, e anche il mondo del cinema.

Putin – Il potere assoluto non basta arriverà sul grande schermo il 10 gennaio 2025, con proiezioni previste in 64 Paesi. Negli Stati Uniti, la distribuzione è affidata a Horizon Events, con oltre 200 cinema già confermati.

L’attore polacco che interpreta Putin Slawomir Sobala è l’attore polacco scelto per interpretare Putin. Somigliava già molto al leader russo, tuttavia, grazie all'intelligenza artificiale, il suo volto è stato trasformato per aderire ancor di più a quei tratti distintivi che caratterizzano il leader della Russia, rendendo l'interpretazione straordinariamente realistica.

La tecnica utilizzata ha generato quella che potremmo definire come una sorta di “maschera digitale”, portando Sobala a incarnare Vladimir Putin in modo quasi inquietante. Il risultato finale, comunque, va al di là della somiglianza fisica: promette di catturare non solo l'aspetto ma anche l'essenza del presidente russo.

Possibili polemiche legate al film L'uscita del film Putin – Il potere assoluto non basta potrebbe avere conseguenze che vanno oltre il cinema. Gli esperti hanno già ipotizzato un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin poco dopo la prima. Secondo quanto riportato dal magazine americano Deadline, il cineasta polacco Patryk Vega non nutre aspettative positive, prevedendo invece un'ondata di controversie internazionali.

La trama della pellicola unisce realtà e finzione. Il film è stato prodotto con un budget di 14 milioni di dollari ed è stato girato in diverse location, tra cui Polonia, Russia, Ucraina e Israele. Lo stile della narrazione è un mix tra thriller politico e analisi psicologica. Copre l’intera vita di Putin dai suoi dieci anni fino a una morte immaginaria. Nonostante l'imponenza del progetto, Vega ha scelto di mantenere segreti i nomi dei finanziatori per proteggerli da possibili ritorsioni da parte di Mosca.

“Avrei voluto portare il film nei festival internazionali, ma non ho avuto tempo per completarlo in vista delle scadenze”, ha spiegato Vega. “Credo che la storia di Putin troverà un pubblico globale, perché, nonostante il suo enorme potere, resta una figura enigmatica. Le persone vogliono capire cosa si cela nella sua mente”.

Intelligenza artificiale e dibattito sugli Oscar Questo film su Putin solleva anche interrogativi sulla crescente influenza dell'intelligenza artificiale nel cinema. La performance di Sobala è stata in questo caso specifico solamente amplificata dalla tecnologia, mentre sotto rimane comunque una vera interpretazione di un attore in carne e ossa, ma quanto ciò incida sull’autenticità dell’interpretazione resta un tema caldo. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences sarà chiamata a riflettere su questa questione con l’avvicinarsi della stagione dei premi, accendendo un dibattito che potrebbe ridefinire i criteri di valutazione artistica. Potete guardare il trailer ufficiale di Putin – Il potere assoluto non basta nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.