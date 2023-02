Roger Waters, no ai suoi concerti a Colonia per sue posizioni su Putin

I politici di Colonia stanno spingendo per fare annullare un concerto dell'ex membro dei Pink Floyd programmato per maggio nella città tedesca. Le motivazioni riguardano i commenti di Roger Waters riguardanti la guerra in Ucraina e la presunta propaganda antisemita da parte del musicista inglese. Già nel settembre 2022 Waters, dopo aver accusato Zelenskyj di "nazionalismo estremo” e aver esortato l'Occidente a non mandare più armi all'Ucraina, si era visto cancellare i concerti a Cracovia, in Polonia

Roger Waters non è gradito in Germania, perlomeno nella città di Colonia: i politici di questa città tedesca stanno spingendo per fare annullare un concerto dell'ex membro dei Pink Floyd programmato per il prossimo maggio.

Le motivazioni riguardano i commenti di Roger Waters a riguardo della guerra in Ucraina, le presunte posizioni filo-putiniane e la presunta propaganda antisemita da parte del musicista inglese.



I politici di Colonia hanno chiesto ufficialmente la cancellazione di un concerto primaverile di Waters, citando la controversa posizione politica del musicista britannico sulla guerra della Russia in Ucraina, oltre alle accuse di antisemitismo a lui mosse da più parti (l'ultima è arrivata nelle scorse settimane dalla moglie di David Gilmour, Polly Samson, come vedremo nei prossimi paragrafi).



La maggioranza dei membri del consiglio comunale di Colonia ha inviato una lettera aperta alla direzione della Lanxess-Arena, il grande locale che dovrebbe ospitare lo spettacolo dell'ex componente dei Pink Floyd il prossimo 9 maggio.

Nel documento si afferma che non riescono a capire per quale motivo gli organizzatori del concerto avrebbero fornito a Waters un palco, permettendo al musicista di esibirsi in città. Nella lettera si invita esplicitamente la direzione "a fare tutto il possibile per impedire il concerto".



Il consiglio comunale non ha alcuna influenza diretta sull'organizzazione del live nel suddetto locale, poiché l'arena è un luogo privato.

Però il commissario governativo per la cultura e i media di Colonia, Claudia Roth, ha dichiarato giovedì scorso al periodico tedesco Jüdische Allgemeine che, sebbene non possa vietare un concerto, vorrebbe che gli organizzatori si astenessero dal procedere con gli spettacoli di Waters, "e se hanno ancora luogo, che lui suoni per sale vuote". Roth afferma di deplorare il musicista per come è diventato, dichiarando che è "ovviamente diventato un attivo sostenitore del BDS (nei prossimi paragrafi approfondiremo che cos’è BDS, ndr) e, inoltre, un teorico della cospirazione".



I commenti di Roger Waters che hanno scatenato le polemiche

approfondimento Pink Floyd, moglie di Gilmour contro Waters: "Antisemita e putiniano" Negli ultimi mesi, le dichiarazioni di Roger Waters sono state oggetto di aspre critiche da parte dell'opinione pubblica, dei suoi colleghi musicisti e dei politici di tutto il mondo. Si tratta dei commenti espressi dall'artista britannico a sostegno della linea di propaganda russa sulla guerra in Ucraina.

Di recente il musicista 79enne è stato invitato proprio dalla Russia a parlare a una riunione dell'ONU: è accaduto lo scorso 8 febbraio, quando Roger Waters si è collegato via videochiamata per partecipare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, occasione durante la quale ha tenuto il suo discorso.

Invitato esplicitamente dal Cremlino a parlare, Roger Waters non poteva che schierarsi con Mosca: ha ripetuto che l'invasione russa dell'Ucraina è stata "provocata", affermando di rappresentare con la sua opinione una "maggioranza senza voce".



Tuttavia Waters ha condannato "nei termini più forti possibili" l'invasione russa dell'Ucraina, ma ha aggiunto che "non è stata immotivata, quindi condanno anche il provocatore nei termini più forti possibili".

L'artista ha esortato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente russo Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, nonché "USA, NATO, Russia, UE" a "cambiare rotta ora e accettare subito oggi un cessate il fuoco in Ucraina".



La Russia ha invitato Waters all’ONU dopo la sua intervista con il Berliner Zeitung

approfondimento Roger Waters a colloquio al Consiglio Onu per opinioni filo-Putin È probabile che la Russia abbia deciso di invitare Roger Waters all'incontro dell’ONU a seguito dell'intervista rilasciata dal musicista inglese al quotidiano tedesco Berliner Zeitung. Nelle scorse settimane la star inglese aveva parlato con il giornale berlinese esprimendo osservazioni critiche sulla consegna di armi all'Ucraina, ed elogiando il presidente russo Vladimir Putin come uno che "governa con attenzione, prendendo decisioni sulla base del consenso". Ha citato poi la propaganda ufficiale della Russia, affermando che l'attacco all'Ucraina era in realtà una "operazione militare speciale".



La reazione dell'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite

approfondimento Ucraina contro Roger Waters dopo il suo discorso all'Onu "Che tristezza per i suoi ex fan vederlo accettare il ruolo di un altro mattone nel muro - il muro della disinformazione e della propaganda russa", ha detto l'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite Serhij Kyslyza, riferendosi al successo mondiale dei Pink Floyd del 1979 Another Brick In The Wall (che in italiano significa proprio “un altro mattone nel muro”, titolo che l'ambasciatore ha esplicitamente citato per criticare Roger Waters).



Il vice ambasciatore degli Stati Uniti Richard Mills ha sottolineato che Waters "ha credenziali impressionanti come artista di registrazione", ma per parlare al consiglio come esperto di controllo degli armamenti o questioni di sicurezza europea non ha certo qualifiche idonee.



Waters aveva già parlato in pubblico della guerra in Ucraina

approfondimento Roger Waters critica Zelensky, in Polonia cancellano concerti Come ricostruisce il giornalista Philipp Jedicke sul magazine online DW, quella all’ONU dello scorso 8 febbraio non è stata la prima volta in cui Waters ha parlato in pubblico della guerra in Ucraina. E non è la prima volta che vengono cancellati dei suoi concerti proprio per via delle sue parole.

Nel settembre 2022 Waters ha accusato Zelenskyj di "nazionalismo estremo" e ha esortato l'Occidente a interrompere la fornitura di armi all'Ucraina. Di conseguenza, i suoi concerti a Cracovia, in Polonia, sono stati cancellati e l'amministrazione comunale l'ha dichiarato "persona indesiderata”.



Accusato anche di antisemitismo

approfondimento Roger Waters su David Gilmour: “I suoi assoli tra i migliori del rock" Come riporta Jedicke di DW, in Germania un'alleanza di gruppi ebraici ha chiesto la cancellazione di un concerto di Waters previsto per fine maggio a Francoforte. In una dichiarazione rilasciata mercoledì 22 febbraio, l'alleanza di cui sopra ha accusato Waters di propaganda antisemita e di aver espresso ostilità nei confronti degli ebrei. I firmatari definiscono Waters un "antisemita, teorico della cospirazione e odiatore di Israele" e lo accusano di aver sostenuto la discriminazione contro gli artisti ebreo-israeliani e di aver esercitato pressioni sui musicisti che vogliono esibirsi in Israele.



Uwe Becker, il commissario per l'antisemitismo nello stato dell'Assia, nel gennaio 2023 ha dichiarato che Waters stava "sostenendo il movimento di boicottaggio antisemita BDS con crescente aggressività". BDS sta per "boicottaggio, disinvestimento e sanzioni" e invita musicisti, atleti, aziende e politici a non investire o esibirsi in Israele.



Su DW si legge inoltre che Roger Waters nei concerti del passato, quan do ancora suinava con Gilmour & Co., avrebbe fatto levare in cielo palloncini a forma di maiale (parliamo del famoso totem dei Pink Floyd) con la stella di David.



Le recenti accuse della moglie di David Gilmour

approfondimento Roger Waters aggiorna Comfortably Numb dei Pink Floyd A seguito dell'intervista rilasciata da Waters al quotidiano tedesco Berliner Zeitung, è arrivata subito la reazione di Polly Samson, la moglie di David Gilmour (l'altro storico componente dei Pink Floyd).



Samson ha scritto anche alcuni testi delle canzoni della band britannica, dopo che Roger Waters aveva abbandonato il gruppo a metà degli anni '80 per intraprendere la carriera solista.



La consorte di Gilmour ha twittato sul conto di Roger Waters quanto segue: "Sei marcio fino al midollo" e “sei un apologeta di Putin”. Dal canto suo, David Gilmour ha dato piena ragione alla moglie: "Ogni parola è dimostrabilmente vera".