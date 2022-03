Chi è Sergei Polunin, il ballerino ucraino con il tatuaggio di Putin

2/12 ©Getty

Polunin, prima di iniziare le lezioni di danza, entra in un'accademia di ginnastica artistica che, però, lascerà solo qualche anno dopo per problemi di salute. A 10 anni fa un'audizione per il Kiev's State Choreographic Institut, che lo sceglie per le sue doti innate. Studia e vive a Kiev con la mamma, mentre il padre si trasferisce in Portogallo per mantenere le spese di tutti. Il fatto di non avere una famiglia unita e vedere, seppur inizialmente, che la danza separa i suoi genitori è qualcosa di cui Sergei soffre molto e di cui parlerà soltanto in futuro

Arena di Verona, prima mondiale per "Rome e Giulietta"