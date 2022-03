Sospeso tour del Balletto Yacobson di San Pietroburgo: "L'Arte unisce"

approfondimento

"Prendendo in considerazione la situazione attuale, anche avendo una forte convinzione che l'arte è sempre stato uno strumento destinato a unire la gente, non ci resta neanche il modo di organizzare la tournée dal punto di vista tecnico. Non c'è nessuna possibilità di far arrivare sia i ballerini che il materiale scenografico in Italia. Come certamente sa, lo spazio aereo rimane bloccato per gli aerei russi e viceversa. Il traffico stradale e' anche molto perturbato e pericoloso. Con moltissimo rammarico - scrive ancora Fadeev - parliamo di questa cancellazione". Al Teatro Abbado di Ferrara, il prossimo 5 aprile, non andrà dunque in scena Giselle, balletto fantastico in due atti con musiche di Adolphe Adam e libretto Jules-Henri Vernoy De Saint-Georges, Thèophile Gautier, Jean Coralli, con coreografia Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa, scene e costumi di Vjaceslav Okunev. E tutti gli altri teatri stanno annunciando le cancellazioni. "Ci auguriamo vivamente che in futuro potremo

continuare la nostra cooperazione nel campo della comunicazione interculturale volta a unire i popoli con onore e successo", conclude Andrian Fadeev. "La Compagnia è stata altre volte in Italia sempre accolta con grande successo. Mi dicono i teatri

che anche questa volta c'era il tutto esaurito - dichiara Roberto Giovanardi della Rge Srl- L'impegno di tutte le parti è di recuperare questa tournée appena ci saranno le condizioni".